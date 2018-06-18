Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı



- Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kipa Kavşağı ışıklarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrasında savaş alanına dönen kavşakta yaralılar yerlerde ambulans bekledi. Kaza sonrasında çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada Nilgün Artunel, Kuzey Artunel, Zeynep Artunel, Nilüfer Eroğlu, Enver Kızıl, Enis Eroğlu, Halime Kuplu, Inci Zirek ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Edremit Özel Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale yolu tek şeritten kontrolü olarak ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ikisinin ağır ve hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

