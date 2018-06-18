Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

kaza detayları

( BALIKESİR )- Edremit'te trafik kazası 9 yaralı BALIKESİR

Trafik Kazası Kurtarma Ekibi Akkale Zincirleme Kaza Trol 


- Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi Kipa Kavşağı ışıklarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrasında savaş alanına dönen kavşakta yaralılar yerlerde ambulans bekledi. Kaza sonrasında çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada Nilgün Artunel, Kuzey Artunel, Zeynep Artunel, Nilüfer Eroğlu, Enver Kızıl, Enis Eroğlu, Halime Kuplu, Inci Zirek ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar Edremit Özel Hastanesi ve Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir Çanakkale yolu tek şeritten kontrolü olarak ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ikisinin ağır ve hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı