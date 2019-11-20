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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - ADANA

Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - ADANA



: - Devrilen tırın görüntüsü - Ekiplerin çalışması - Kaza yeri Adana 'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Oktay Batcık'ın kullandığı 80 LU 047 plakalı, içerisinde zeytin ezmesi bulunan tanker, D - 400 kara yolu Yeni Mezarlık mevkisinde Davut Bekler yönetimindeki 61 K 0966 plakalı tır ve Burhan Sedan idaresindeki 80 AAB 843 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.Kazada üç aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.

Trafik Kazası Bild 

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