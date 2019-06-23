Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - DENİZLİ

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - DENİZLİ

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detay Denizli 'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kent merkezinden Fevzi Çakmak Bulvarı'na seyreden İlyas Işık yönetimindeki 20 SN 203 plakalı otomobil, Deliktaş alt geçitinde, aynı yöne giden Hüseyin Danacı idaresindeki 20 AU 709 plakalı ciple çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da karşı şeride geçerek Mustafa Menteş'in kullandığı 20 ASN 18 plakalı otomobil ile Ferhat Türkmen yönetimindeki 20 ST 780 plakalı otomobile çarparak durdu.Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Öte yandan, kaza yapan araçların üst üste çıktığı görüldü.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis Hastane Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı