Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

-Yaralıların ambulansa alınması

-Araçlardan detay

-Ekiplerin çalışması



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi girişindeki kavşakta 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yakıtların yola dökülmesi ile olası bir tehdide karşı önlem aldı. Kazada araçlarda bulunan, Naci A., Arda A., Veysel Murat Karaca ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

