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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Zincirleme kazada araçlar hurdaya döndü

Zincirleme kazada araçlar hurdaya döndü

Kaza yapan araçlar

Trafik Kazası Kırmızı Işık Kalaba Alabalık Polis Karakolu 

-araçta sıkışan yaralının kurtarılması
-kalabalık
-ambulanslar
-demir yığınına dönen araç
-genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece geç saatlerinde ilçenin Şirinkuyu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Saçan hakimiyetinde ki 63 EB 429 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobili önüne katarak ezdi. Meydana gelen kazada demir yığınına dönen araçlarda sıkışan Mehmet Temur ve yanında bulunan Şerif Uçar ve ihsan Temur itfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı otomobilden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak için polis karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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