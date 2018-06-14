Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat’ta zincirleme trafik kaza: 4 yaralı

Yozgat’ta zincirleme trafik kaza: 4 yaralı

- Yozgat ’ta zincirleme trafik kazası - 4 yaralı - Kaza yerinden detaylar Yozgat ’ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat ’ın Yerköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Gamze Karabağ idaresindeki 58 NN 925 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara karayolu Molla Osman Türbesi mevkisinde Mustafa Salma'nın kullandığı 66 KL 358 plakalı traktörle çarpıştı.Kazayı görüp yardım için durmak isteyen Kamil Aydın yönetimindeki 06 YZ 773 plakalı otomobil de İsmail Çekerek idaresindeki 35 SN 246 plakalı otomobil ve ardından park halindeki 06 BV 4087 plakalı otomobile çaptı.Kazada sürücüler Gamze Aydın ve İsmail Çekerek ile Hasan Karabağ ve Ayşegül Karabağ yaralandı.Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı