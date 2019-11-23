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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta trafik kazası 16 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası 16 yaralı

Olayla ilgili cep telefonu görüntüsü

( YOZGAT ) YOZGAT

Hastane Trafik Kazası Cep Telefonu Direksiyon 


- Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat’ın Yerköy ilçesi Arifoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas’tan Ankara istikametine doğru ilerleyen Onur Aydağon hakimiyetindeki 58 YF 678 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak rejüfe girdi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralanırken 2 yolcunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy’deki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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