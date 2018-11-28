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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Hastane Cenaze Evrese Trafik Kazası 

-İtfaiye ve çevresel detay
-Genel plan
-ölen sürücü sağlık foto

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Bala (17) yönetimindeki 46 P 8583 plakalı otomobil Kızkapanlı - Ufacıklı grup yolundan Pazarcık istikametine seyir halinde iken yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Müslüm Bala olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan amcasının oğlu Cem Bala (17) yaralandı. Müslüm Bala’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazadan yaralı kurtulan Cem Bala Pazarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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