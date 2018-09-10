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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil orta refüjdeki elektrik direğine böyle çarptı: 3 yaralı

Yoldan çıkan otomobil orta refüjdeki elektrik direğine böyle çarptı: 3 yaralı

- Kazadan görüntü

İlk Müdahale Elektrik Direği Trafik Kazası Elektrik Kesintisi Direksiyon 

-- Yola doğru eğilen elektrik direğinden görüntü
-- Ulaşıma kapatılan yol
-- Elektrik tellerinin kesilmesi
-- Elektrik direğinin yola indirilmesi
-- Detaylar

( TRABZON )- Trabzon’da kaza sonrası yola doğru eğilen elektrik direği nedeniyle yol trafiğe kapatıldı TRABZON

- Trabzon’da yoldan çıkan otomobil orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada yola doğru eğilen elektrik direği nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hayri Ulusoy yönetimindeki 61 ALL 302 plakalı otomobil Beşirli mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çıktı. Orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabilen otomobilin içinde bulunan sürücü Hayri Ulusoy, Muzaffer Ulusoy ve Büşra Ulusoy hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yan yatan elektrik direğinin olası bir kazaya sebebiyet vermemesi için yol ulaşıma kapatıldı. Yola doğru eğilen elektrik direğinin her an devrilebileceğinin tespit edilmesinin ardından Çoruh Elektrik yetkilileri vinç yardımıyla elektrik direğini tutmaya çalıştı. Diğer vinç yardımıyla elektrik tellerinin kesimini yapan işçi herhangi bir güvenlik tedbiri almadan telleri keserken, elektrik direği yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yola indirildi. Kaza sonrası mahallenin büyük bir kısmında elektrik kesintisi yaşanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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