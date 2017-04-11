Yolda yürürken köpek çarpan adam o anları anlattı!



Ankara Ulus'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, karşıdan karşıya geçen adam otomobil olmamasını fırsat bilerek sağına soluna bakmadan geçti ancak karşıdan hızla gelen köpeği fark edemedi.



ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU



Show Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan görüntülerde son sürat koşan köpeğin bir anda adama çarptığtı görülüyor. Adamın iki ayağı da yerden kesilyor ve yere düşüyor.



HASTANEYE KALDIRILDI



Bir süre adam hareketsiz yatınca yardımına yoldan geçen esnaf yetişti. Köpeğin çarptığı adam hastaneye kaldırıldı.

