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11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Yolda yürürken köpek çarpan adam o anları anlattı!
Ankara'dan Köpeğin Çarptığı Adam Hastanelik Oldu! Ankara'da karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmayan adama köpek çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan adam hastaneye kaldırıldı.
Ankara Ulus'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, karşıdan karşıya geçen adam otomobil olmamasını fırsat bilerek sağına soluna bakmadan geçti ancak karşıdan hızla gelen köpeği fark edemedi.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU
Show Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan görüntülerde son sürat koşan köpeğin bir anda adama çarptığtı görülüyor. Adamın iki ayağı da yerden kesilyor ve yere düşüyor.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre adam hareketsiz yatınca yardımına yoldan geçen esnaf yetişti. Köpeğin çarptığı adam hastaneye kaldırıldı.