Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Yolda yürürken köpek çarpan adam o anları anlattı!

Yolda yürürken köpek çarpan adam o anları anlattı!

Ankara'dan Köpeğin Çarptığı Adam Hastanelik Oldu! Ankara'da karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmayan adama köpek çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan adam hastaneye kaldırıldı.

Trafik Kazası Köpek Hayvanlar Alemi Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 


Ankara Ulus'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda, karşıdan karşıya geçen adam otomobil olmamasını fırsat bilerek sağına soluna bakmadan geçti ancak karşıdan hızla gelen köpeği fark edemedi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU

Show Ana Haber Bülteni'nde yayınlanan görüntülerde son sürat koşan köpeğin bir anda adama çarptığtı görülüyor. Adamın iki ayağı da yerden kesilyor ve yere düşüyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre adam hareketsiz yatınca yardımına yoldan geçen esnaf yetişti. Köpeğin çarptığı adam hastaneye kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildiSivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı