Yolcu otobüsü ile beton mikseri çarpıştı: 20 yaralı (1) - MANİSA
- Gördes Devlet Hastanesinden görüntüler - Yaralıların hastaneye taşınması - Acil servis önündeki yaralı yakınlarının bekleyişi Manisa 'da trafik kazası: 20 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Gördes - Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.