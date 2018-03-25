Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile beton mikseri çarpıştı: 20 yaralı (1) - MANİSA

Yolcu otobüsü ile beton mikseri çarpıştı: 20 yaralı (1) - MANİSA

- Gördes Devlet Hastanesinden görüntüler - Yaralıların hastaneye taşınması - Acil servis önündeki yaralı yakınlarının bekleyişi Manisa 'da trafik kazası: 20 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Gördes ilçesinde yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Gördes - Akhisar yolu üzerindeki Fundacık mevkisinde plakası henüz belirlenemeyen beton mikseri ile Ramazan K. idaresindeki 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansların yanı sıra yoldan geçen vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Beton Mikseri Yolcu Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandıMinibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildiSivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı