Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan böyle çarptı...Kaza anı saniye saniye kamerada

Yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan böyle çarptı...Kaza anı saniye saniye kamerada

Kaza öncesi cep telefonundan yapılan canlı yayın

Canlı Yayın Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Cep Telefonu 

-kaza anı
-Bağırış sesleri
-Hayatını kaybeden Mustafa Atan'ın fotoğrafı
-Ağır yaralı Kübra Çırak'ın fotoğrafı

( TRABZON )- Minibüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti- Trabzon'un Arsin ilçesinde dün bir yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan böyle çarptı- Kazada, minibüste bulunan bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı TRABZON

- Trabzon’un Arsin ilçesinde dün bir yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı trafik kazası, minibüsün ön kısmında oturan yolcunun cep telefonu kamerasına sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada saniye saniye yansıdı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Samet Çepni'nin kullandığı 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, yolda seyrederken yol kenarında duran 34 UZ 1567 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazada sürücü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Ersin Özler ve Ahmet Samanlı yaralandı. Yaralılardan minibüsün ön bölümünde oturan Mustafa Atan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anında minibüsün ön kısmında oturan Kübra Çırak ise ağır yaralandı. Çırak’ın kaza anında cep telefonu kamerası ile canlı yayın yaptığı ve kazanın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı gözlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı