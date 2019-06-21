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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yokuş aşağıya seyreden kamyon önce araca çarptı sonra devrildi

Yokuş aşağıya seyreden kamyon önce araca çarptı sonra devrildi

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Trafik Kazası Direksiyon Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Büyükçekmece’de trafik kazası: 1 yaralı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü önce önündeki araca ardından da elektrik direklerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon devrilerek yan yatarken sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, 19 Mayıs Mahallesi Osman Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya seyreden kamyonet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önüne çıkan binek otomobile çarpan kamyon, daha sonra elektrik direklerine çarpıp devrildi. Kamyon sürücüsü devrilen aracın içinde yaralandı. Hafif yaralanan sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. (MD- ÖY-
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