Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
YKS adaylarına 'fotoğraflı kimlik belgesi' uyarısı - ANKARA

YKS adaylarına 'fotoğraflı kimlik belgesi' uyarısı - ANKARA

YKS adaylarına "fotoğraflı kimlik belgesi" uyarısı - ANKARA - ÖSYM'nin YKS adaylarına yönelik hatırlatmalarıYKS adaylarına "fotoğraflı kimlik belgesi" uyarısı - ÖSYM, bu hafta sonu yapılacak YKS için hazırladığı kamu spotunda, sınava girecek adayların fotoğrafı bulunmayan kimlik belgelerinin kabul edilmeyeceğini bildirdiANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunluluğu hatırlatıldı.ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda, bu hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının mutlaka yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu.Ayrıca, yarın yapılacak YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, pazar öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

Hafta Sonu Giriş Belgesi Bild Gesi Pazar Günü 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı