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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası - İSTANBUL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde trafik kazası - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Kazada nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş güzergahında trafik aksıyorİSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte bir şerit trafiğe kapandı.Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında trafik kazası meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'na geçiş güzergahında bir şeridin trafiğe kapatıldığı köprüde, ulaşım aksıyor.

Polis Güzergah Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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