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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - ADANA

Yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - ADANA

- İtfaiye personelinin kediyi kanalizasyondan kurtarması - İtfaiye personelinin kediyi bezle temizlemesiYavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Adana 'da kanalizasyona düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıADANA (AA) - Adana 'da kanalizasyona düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir hastanenin kanalizasyonunda kedi sesi geldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.İtfaiye görevlilerinden biri iş makinesinden sarkıtılan halatla kanalizasyona inip yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı.Kirlenmiş haldeki yavru kedi, itfaiye personelleri tarafından temizlendikten sonra doğal ortama bırakıldı.

Hastane İş Makinesi Kanalizasyon Yavru Kedi Irak 

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