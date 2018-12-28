Yardım eli sosyal medyadan uzandı

-- Apartman kapısında bulunan engelli rampasını açıyor

-- Engelli Serhat Hüsrevoğlu yeni sandalyesini kapıda karşılıyor

-- Hayırseverler tarafından alınan tekerlekli sandalyenin anne Bircan Hüsrevoğlu'na teslimi

-- Engelli Serhat Hüsrevoğlu'nun yeni sandalyesine oturması

-- Anne Bircan Hüsrevoğlu'nun konuşması

-- Sosyal medya gönüllüsü İlyas Görlen'in konuşması



( BALIKESİR )- Serhat sosyal medya sayesinde özgürlüğüne yeniden kavuştu BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaş sosyal medya üzerinden tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu duyurdu. Hayırsever vatandaşların ilgisi ile 31 yaşındaki genç yeniden hayata tutunarak evinden dışarıya çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı. Balıkesir’in Bandırma İlçesinde yaşayan Serhat Hüsrevoğlu(31), 2006 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından yürüme becerisini kaybetti. Kısa bir süre önce de elektrikli sandalyesinin elektronik aksamının bozulması sonucu evinden dışarı çıkamaz oldu. Ailesi maddi durumlarının iyi olmamasından dolayı yeni bir akülü tekerlekli sandalye alamadı. Balıkesirli yardımsever İlyas Görlen'in, sosyal medya hesabından duyurduğu akülü sandalye ihtiyacını bir hayırsever vatandaşın görmesi sonucu Serhat Hüsrevoğlu'na kısa sürede yeni bir akülü sandalye alındı. Edinilen bilgilere göre; Serhat Mustafa Hüsrevoğlu (31) Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra bir klima servisinde stajyer olarak çalışmaya başladı.

Temmuz 2006’da ustası ile birlikte İstanbul Ümraniye’de klima montajına gitti. Çalışma sürerken ustası Serhat’tan yakındaki markete gitmesini isteyerek firmaya ait aracın anahtarlarını verdi. Marketten dönerken Dudullu Bayraktar Bulvarı üzerinde Serhat’ın kullandığı araç ile bir mağazaya ait kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası uzun süre tedavi gören Serhat Hüsrevoğlu annesi Bircan Hüsrevoğlu'nun umudu sayesinde hayata tutundu. "Hiçbir zaman umudumu yitirmedim" Serhat Mustafa Hüsrevoğlu’nun annesi Bircan Hüsrevoğlu “Oğlum 2006 yılında trafik kazası geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda, makinelere bağlı kaldı. Fizik tedavisi ve gerekli ameliyatları yapıldı. Kazadan 12 sene geçti çok şükür yürüyoruz, yemeği kendisi yiyor ve konuşuyor. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Çocuğuma iyi gelecek ne varsa elimden geleni yaptım ve devam edeceğim. Allah’ımız bize yardım etti ve bu günleri gördük. Benim yavrumu bana bağışladı. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum”dedi.

Genç Serhat'a hayırseverler tarafından alınan akülü sandalyesini teslim eden sosyal medya gönüllüsü İlyas Görlen ise “ Sosyal medyada yaptığım paylaşıma istinaden Bandırma’da ikamet etmekte olan engelli vatandaşımızın akülü sandalyeye ihtiyacını olduğunu öğrendik. Paylaştığım yazıyı gören bir hayır sahibi vatandaşımız katkılarıyla akülü sandalyeyi aldık ve ihtiyaç sahibine getirmek üzere Balıkesir’den Bandırma’ya geldik. Onun mutluluğuna vesile olduysak ne mutlu bize, emeği geçen herkese Allah razı olsun"dedi.

(SB-İHS

