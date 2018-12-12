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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralıya müdahale eden ambulansa halk otobüsü çarptı - KOCAELİ

Yaralıya müdahale eden ambulansa halk otobüsü çarptı - KOCAELİ

- Halk otobüsünün trafik kazasına müdahale eden ambulansa çarpması - Bir yaralı sağlık görevlisinin ambulansa taşınması - Yaralanan sağlık görevlilerine başka ambulanslarda müdahale edilmesiGebze'de yaralıya müdahale eden ambulansa halk otobüsü çarptıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde motosiklette otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale eden ambulansa halk otobüsü çarptı.Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklunun kullandığı 34 FB 6292 plakalı motosiklet, Adem Baştaç idaresindeki 34 AS 3799 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsünün arkadaşı yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Sağlık görevlileri yaralıya müdahale ettiği esnada bir halk otobüsü park halindeki ambulansa çarptı.Çarpma anında sedye almak için araçta bulunan ambulans şoförü Emrullah Şahin hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine olay yerine takviye sağlık ekibi gönderilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatırken, Suriye uyruklu yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Halk Otobüsü Sağlık Görevlisi Motosiklet Sürücüsü Ambulans Şoförü 

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