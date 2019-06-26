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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaralılara vatandaş şefkati

Yaralılara vatandaş şefkati

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Trafik Kazası 

-Yaralılardan görüntüler
-Vatandaşların yaralıları teselli etmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından toplanan vatandaşlarda, yaralıları teselli ederek, moral vermeye çalıştı. Edinilen bilgiye göre, Yahyalı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yol üzerinde seyreden motosiklet, 34 BDR 572 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan gençlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaralıları teselli ederek moral vermeye çalışan vatandaşlar, büyük takdir topladı. Yaralı gençler, bir süre sonra gelen ambulans ile Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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