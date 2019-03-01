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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil başka otomobile çarptı: 4 yaralı... Kaza anı saniye saniye kamerada

Virajı alamayan otomobil başka otomobile çarptı: 4 yaralı... Kaza anı saniye saniye kamerada

güvenlik kamerası görüntüleri (kazanın oluş anı)

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

-kaza yerinden detay görüntüler
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te aşırı hızlı olduğu ileri sürülen ve virajı alamayan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre iki aracın karıştığı trafik kazası, Gaziantep Şehitkamil Oto sanayi sitesi önünde meydana gelen feci kazada, şehir merkezinden Şehitkamil Oto Sanayi Sitesi yönüne doğru hareket eden ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen an M.Y. idaresindeki 07 JG 716 plakalı otomobil, virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Z.A.'nın kullandığı 27 BMS 26 plakalı otomobile yandan çarptı. Feci kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken yaşanan kaza anı ve hemen sonrası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.
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