Van’da “Dünya Kahvaltı Günü” hamlesi

-Kahvaltı ürünlerinden detay

-Kahvaltı yapan vatandaşlardan görüntü

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( VAN - ÖZEL) VAN



- Guinnes Rekorlar Kitabına girerek adından söz ettiren Van kahvaltısının tanıtımı için her yılın haziran ayının ilk pazar gününün “Dünya Kahvaltı Günü” olarak kutlaması kararı alındı. En kalabalık kahvaltı sofrası rekoruyla Guinnes Rekorlar Kitabına adını yazdıran Van, yeni bir kahvaltı hamlesiyle gündeme geldi. Tescillenen meşhur otlu peyniri, murtuğası ve kavutu başta olmak üzere balı, cacığı, kaymağı gibi onlarca çeşidiyle iştah kabartan Van kahvaltısı, şimdi de ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliğiyle gündeme geliyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulunca alınan kararla, her yılın haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlama kararı alındı. İlkinin 2020 yılında yapılması planlanan etkinlik kararını kentteki kahvaltıcılar sevinçle karşıladı. İHA muhabirine konuşan Bakhelebak Kahvaltı Solunu İşletmecisi Fariz Gül, Dünya Kahvaltı Günü ilanını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Van kahvaltısının tanıtımı için çok önemli bir karar alındığını ifade eden Gül, “Haziran ayının ‘Dünya Kahvaltı Günü’nün ilan edilmesi biz kahvaltıcı esnafını memnun etti. Daha önce de Guinness Rekorlar Kitabı için girişimlerimiz olmuştu. Bu Van kahvaltısının dünyaya tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyondu. İnanıyorum Dünya Kahvaltı Günü ilanıyla kahvaltımız gündemde ciddi bir ses getirecektir” dedi.

“Bu organizasyon kahvaltımız adına çok etkili olacak” Gül, işletme olarak 2014 yılında ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliğinin düzenlenmesi için bireysel başvuruda bulunduklarını, ancak başvurularının askıya alındığını anımsattı. Uzun zamandır bekledikleri kararın açıklanmasıyla sevinç yaşadıklarını dile getiren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van kahvaltımızın bilinirliği ve tanıtımı için bu tür etkinliklere daha fazla katılımın ve yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kahvaltı kültürünün devamının gelmesi ve daha çok bilirliğinin artırılmasının sağlanması açısında bu tür organizasyonların etkili olacağını düşünüyorum. Biz işletme olarak da 2014 yılında böyle bir başvuruda bulunmuştuk. Ancak bireysel başvurular kabul görülmediği için başvurumuz askıya alınmıştı. Van TSO gibi önemli kurumların kahvaltımızın tanıtımı açısından bu tür girişimlerini önemli buluyoruz.”

