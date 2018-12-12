Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü

yolda kalan araçlar

Karayolları İş Makinesi Çığ Düşmesi Gesi Kar Yağışı 

-iş makinesinin çalışması
-diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray karayolunda çalışma yapan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, çalışma bölgesine yakın yere çığ düştü. İlçeye gitmek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için yol trafiğe kapatılırken ekipler, çığı temizlemeye başladı.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, öğlen saatlerinde Van’dan ilçeye geldikleri sıra kar tünelinden sonra yoğun kar yağışı ve fırtına olduğunu ifade ederek, “Uzun süre tünelde bekledik. Daha sonra zincir takarak ilçeye doğru yola çıktık. Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğünün 2985 metre yüksekliğindeki Karatepe mevkiinde bulunan ‘Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’nu geçtikten kısa bir süre sonra çığ düştü. Şuan karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütüyor” dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı