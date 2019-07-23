Vali kaza olmasın diye traktörlere reflektör çaktı

-- Vali Gündüzöz, Emniyet müdür Ahmet Arıbaş ve ilgililerin traktörlere reflektör çakması

-- genel detaylar

-- Vali Gündüzöz’ün açıklaması



( MUŞ )- Muş Valisi Gündüzöz, traktör kazalarının önüne geçmek için kampanya başlattı MUŞ



- Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, tarımsal faaliyette bulunan zirai araçlara yönelik polis ve jandarma uygulama noktalarında denetim faaliyetlerine katılıp, eksiği bulunan sürücülere uyarı ve tavsiyelerde bulunarak traktör kasalarına reflektör çaktı. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı. Polis ve jandarma uygulama noktalarında denetim faaliyetlerine katılan Vali Gündüzöz, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Muş Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Orhan Demirtürkoğlu, Şoförler Odası Başkan Vekili Naim Asan ve polisler, traktör kasalarına reflektör çaktı. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Valiliğince İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte bir kampanya başlatıldığını söyledi.



Muş’un, tarım sektöründe ağırlık taşıyan bir il olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Ziraat dönemlerinde de iş makineleri, tarım makineleri yoğun bir şekilde trafiğe çıkma durumunda kalıyorlar. Bunların güven içerisinde trafikte seyrüsefer yapması önem arz etmektedir. Gerek ehliyetsiz sürücüler gerekse bakım onarımı zamanında yapılmamış olan araçlar trafikte tehlike oluşturabiliyor. Tüm bunların dışında ayrıca trafik kuralları var. Trafik kurallarına uyulması son derece önemli. Örneğin traktörlerin kasalarında reflektör bulunması lazım. Geceleri görüşü tamamen garanti altına alabilecek basit bir uygulama ve maliyeti de son derece düşük bir malzeme. Reflektörler geceleyin arkadan gelen araç sürücülerinin traktör kasasını görmesini sağlıyor. Bu reflektörlerin fiyatı da 22 TL gibi cüzi bir şey. Burada sadece paydaş olarak biz yokuz. Aynı zamanda şoförler odası, bu işle ilgili olan esnaflarımız kampanyanın bir paydaşı. Dolayısıyla bu reflektörleri odamız temin etti” dedi.

“22 liralık reflektör hayat kurtarıyor” 22 liralık basit reflektörün hayat kurtardığını ve Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Gündüzöz, “22 liralık bir reflektör, bu basit üçgen hayat kurtarıyor. Bu kampanyayı planladık, hayata geçirmek için bugünü öngörmüştük ve ne kadar haklı olduğumuz meydana çıktı. Hasköy ilçemizde bir traktör kasasının altına bir araç girdi ve maalesef orada 4 can gitti. Eğer şu reflektör olsaydı belki o 4 kardeşimiz hayattaydı. Ölenlerden ikisi çocuk, biri anne, biri dede yani hayatta olacaklardı. Bu son derece basit uygulamayı inşallah valiliğimiz önderliğinde, hep birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. “İçişleri Bakanlığı önemli projelere imza attı” İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Aslında trafikte hayatın kaybolmaması noktasında son dönemde İçişleri Bakanlığı önemli adımlar attı. Emniyet kemeriyle hayata bağlanma noktasında Bakanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde kampanya devam ediyor, yine hız konusunda, yaya önceliği konusunda önemli mevzuat değişikliği oldu, çocuklarımızın farkındalık oluşturması adına bir kampanyamız var ve çocuklarımıza düdük vererek, çeşitli tişörtler dağıtarak, zaman zaman da anne-babaları da kurallara uyması noktasında düdük çalmak suretiyle ikaz etmelerini temin eden bir takım uygulamalar içerisine girdik. Yine bir başka projemiz var, STK’larla birlikte planlama aşamasındayız. Belediye, karayolları, özel idaremiz, ilgili kolluk, şoförler odası ile hep birlikte bir trafik eğitim parkı planlıyoruz. Çocuklarımıza akülü araçlarla trafik alanında eğitim verme niyetimiz de var. Böylelikle farkındalık oluşsun, bilinç belli bir noktaya gelsin istiyoruz” diye konuştu.

“Bugün İçişleri Bakanlığının önderliğinde alınan tedbirlerle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında araç sayısı artıyor olmasına rağmen oransal olarak azalmalar vardır” diyen Vali Gündüzöz, şöyle devam etti: “Ama her geçen gün araç sayısı artmakta, trafik yoğunlaşmakta, onun için tedbirlerimizi de arttırarak devam ettirmek zorundayız. Bayram trafikleri genelde yoğun oluyor. Önemli ölümlü trafik kazalarında azalış oldu. Muş’ta, Türkiye ortalamasından daha da iyi noktaya gitti. Önümüzde Kurban Bayramı var, yine trafiğin yoğunlaşacağı bir bayram. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Uzun yollarda bile hız yapmamız bizi yarım saat önce götürür ama bu hız ve kurallara uymamak, hatalı solama gibi hususlar belki gideceğimiz, varacağımız o sevdiklerimizin yanına hiç ulaşmamamız anlamına gelebilir. Allah korusun, şimdiden tüm sürücülerimizi uyarıyoruz.”

