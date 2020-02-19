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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - ADIYAMAN

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - ADIYAMAN

- Polis ekiplerinin şüpheli evlere düzenlediği operasyonlardan görüntüler - Evlerde yapılan aramalar - Operasyonda ele geçirilen malzemeler Adıyaman 'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 68 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 6 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Uyuşturucuyla Mücadele Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

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