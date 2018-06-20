Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

- Uşak 'ta zincirleme trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yapan araçlardan detaylar - Ekiplerin trafiğe kapanan yolu açma çalışmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nuri Gençtürk'ün kullandığı 34 JP 7187 plakalı tır, kontroden çıkarak Uşak - İzmir karayolu Hacıkadem Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Karoyolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Hastane Trafik Kazası Kırmızı Işık 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı