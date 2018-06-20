- Uşak 'ta zincirleme trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yapan araçlardan detaylar - Ekiplerin trafiğe kapanan yolu açma çalışmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nuri Gençtürk'ün kullandığı 34 JP 7187 plakalı tır, kontroden çıkarak Uşak - İzmir karayolu Hacıkadem Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.Altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Karoyolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.