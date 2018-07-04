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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Ağır Yaralı Direksiyon Trol 

-Muammer Özdemir 'in fotoğrafı

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta meydana gelen tek taraflı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza Uşak’ın Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Vali Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alaşehir istikametine seyir halinde olan Muammer Özdemir idaresindeki 9U40507 yabancı plakalı araç direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu takla atıp bir evin bahçesine düştü. Kazada Muammer Özdemir ( 52 ) olay yerine gelen ambulansla Eşme Devlet Hastanesine sevk edildi. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç içerisinde bulunan Murat Aydınalp ağır yaralı, Yılmaz Sayar'ın ise herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Ağır yaralı Murat Aydınalp ilk müdahalesinin ardından Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza sonrası araç içinden yola saçılan alkol şileleri dikkatlerden kaçmadı. Emniyet birimleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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