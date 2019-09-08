Üniversiteli Burcu gözyaşları arasında toprağa verildi

-Cenaze namazından görüntü

-Cenazenin taşınması

-Yakınlarının feryadı

-Cenaze aracının gidişi

-Arşiv görüntüler

-Ölen kızın fotosu



( BURSA )- Bu acıya yürek dayanmaz! BURSA



- Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında emniyet kemerini takmadıkları belirlenen iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğrencilerden Burcu Örnek Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi Alınan bilgilere göre Kastamonu-Daday karayolu Gölköy köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı anlaşılan iki üniversiteli genç kız hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı. Kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerden Burcu Örnek'in cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Bursa'nın İnegöl İlçesinde getirildi.

Genç yaşta kazada hayatını kaybeden üniversiteli Burcu ikindi namazına müteakip Emir Sultan camiinde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne ayakta durmakta güçlük çekti Cenazede üniversite öğrencisi Burcu Örnek'in annesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Kızının cenaze arabasına bindirildiği sırada araca sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Cezaevindeki kardeşten son görev Bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan Burcu Örnek'in kardeşide cenaze geldi. Jandarma tarafından cami avlusuna elleri kelepçeli olarak getirilen şahıs kardeşinin cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Oda bir eli kelepçeli olarak jandarmayla birlikte ön sırada saf tuttu. Namaz sonrası son olarak cenaze arabasına kadar kardeşinin tabutunu taşıyarak ona son görevini yerine getirdi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Burcu Örnek'in Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor'da futbol oynadığı öğrenildi. Genç kızın futbol oynadığı dönemde giydiği formalarda tabutunun üzerine atıldığı öğrenildi.

