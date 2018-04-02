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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

“U” dönüşü yapmak isteyen otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

Kaza alanından görüntü

Polis İlkay Trafik Kazası U Dönüşü Polis Ekipleri 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Görgü tanıklarının ifadesi
-Araçlardan detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yak olmasına rağmen u dönüşü yapmaya çalışan otomobille çarpışan hususi minibüs yan yattığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay 19.30 sıralarında Oramiral İzmit Salim Dervişoğlu Buşlvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayram A. idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden yasak olmasına rağmen u dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen İlknur K. İdaresindeki 41 NN 255 plakalı hususi minibüs ise aniden u dönüşü yapan otomobile çarparak yan yattı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar İlknur K., İlkay K. Ve Nurten Ü. ambulanslara alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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