Türkmenistan'da kazaya karışan babaları için umutlu bekleyiş sürüyor

-Kaza geçiren şahsın oğlu ve torunu ile röportaj

-Türkmenistan’ kaza geçiren Mehmet Mahsum Çelik’in fotoğrafları



( BURSA - ÖZEL)- 8 çocuk 2 yıldır gözleri yolda babalarının dönmelerini bekliyor- Türkmenistan'da trafik kazası sonucu cezaevine giren babalarının ülkeye dönebilmesi için yardım bekliyorlar BURSA - Türkmenistan’da 2 yıl önce karıştığı trafik kazası sonucu cezaevine giren ve 15 gün önce kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Mahsum Çelik’in 8 çocuğu, babalarının Türkiye’ye dönebilmesi için devlet büyüklerinden yardım bekliyor. Bursa’da ikamet eden ve 30 yıldır tır şoförlüğü yapan Mehmet Mahsum Çelik (60), 11 Şubat 2016 tarihinde Türkmenistan’da 2 kişinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından Türkmenistan’da tutuklanarak cezaevine giren Çelik, 15 gün önce kaldığı hapishanede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Babalarının geçirdiği trafik kazasında ölen kişilere kan parası verdiğini ve şikayetlerini geri aldıklarını iddia eden Çelik ailesi, babalarının bir an önce hapisten çıkartılıp Türkiye’de tedavi edilmesi için devlet büyüklerinden yardım bekliyor. Türkmenistan'da yılda 4 defa af çıktığını ancak babasının aftan yararlanamadığını söyleyen Veysi Çelik, "Babam 2 sene önce Türkmenistan’da kaza yaptı. Kaza sonucu 2 kişi vefat etti. Ben kazada ölen kişilerin ailelerine kan parası verdim. Türkmenistan’da yılda 4 defa af çıkıyor. Babamın 2 yıldır cezaevinde olduğu zaman zarfında 9 defa af çıktı ama bir türlü aftan yararlanamıyoruz" diye konuştu.

"Cezaevi babama müsaade etmiyor" Babasının 15 gün önce kalp krizi geçirdiğini belirten Çelik, "Babamın şu anda durumu çok ciddi. İki damarı tıkanık ve karaciğeri iltihap kapmış. Babam cezaevinden izin almak istiyor ama cezaevi babama izin vermiyor. Kendi imkanlarımızla izin istiyoruz, doktora gideceğiz, fakat cezaevi babama müsaade etmiyor" dedi.

Her çıkan afta heyecanla beklediklerini ama hiçbirinden yararlanamadıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyorum, ben sizden para istemiyorum, mal mülk istemiyorum, bizim tek arzumuz babamızın Türkiye’ye getirilmesi. Babamın durumu iyi değil ve oranın hayat şartlarından dolayı ilaç bile bulunmuyor. Babam 60 yaşında ve kendisi şu an yatalak. Gerçekten zor durumdayız, elimiz uzanmıyor. Ben Türk konsolosunu arıyorum, derdimi anlatıyorum, Türk konsolos bana diyor ki, 'Önümüzdeki afta ismi çıkar.' Her 3 ayda bir heyecanla bekliyoruz affın çıkması için ama bir türlü aftan yararlanamıyoruz" diye konuştu.

"Dedemi çok özledim" Dedesine kavuşmak istediğini dile getiren Behiye Nur Çelik ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, ellerinizden öperim, ben dedemi çok özledim. Dedemi buraya getirebilir misiniz? Ülkemize getirilerek bize katılmasını istiyorum" dedi.

8 sene önce eşini kaybeden Mehmet Mahsum Çelik’in 8 çocuğu bulunuyor.