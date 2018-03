Türkmen Dostluk Hareketi Derneğinden saygı yürüyüşü

-Anıtkabir'e yürüyüş

-Mozoleye karanfil bırakma



- Türkmen Dostluk Hareketi Derneği Başkanı Atilla Şimşek, ''Türk ordusu Çanakkale savaşlarında akıllara durgunluk veren ve bütün cihanı hayran bırakan bir savunma gücü göstererek her Türk ocağına bir şehit şerefi bahşetmiştir'' dedi.

Türk Hareketi Derneği (THD), Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Tandoğan Meydanı'ndan Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş öncesinde konuşan Türkmen Dostluk Hareketi Derneği Başkanı Atilla Şimşek, ''Bugün Türk vatanı ve milletinin ebedi bekçisi Türk ordusunun milletiyle birlikte Çanakkale'de gösterdiği kahramanlığı bir kez paylaşmanın haklı gururunu duyuyoruz. Yavrusunu, eşini geride bırakıp, anasının mübarek elini öpüp, istiklal ve vatan mücadelesi verenleri saygıyla minnetle anmak için buradayız'' diye konuştu.

103 yıl önce "Çanakkale geçilmez" diye haykıran şehit ve gazilerin Türk gücüne karşı durulmayacağını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiği belirten Şimşek, ''Dünya tarihinde bu kadar küçük bir toprak parçasının böylesine kanla yoğrulduğu ve tarihleştiği bir harp görülmemiştir. 19 Şubat 1915'ten itibaren sekiz buçuk ay süren Çanakkale savaşlarında Türk ordusu akıllara durgunluk veren ve bütün cihanı hayran bırakan bir savunma gücü göstererek her Türk ocağına bir şehit şerefi bahşetmiştir'' ifadelerini kullandı. Şehit ve gazileri minnetle anan Şimşek, ''Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu savaşlar sırasında Anafartalar'da doğmuş, Gelibolu'da yücelmiş, İstiklal Harbi'nde Türk'ün kaderi olmuştur. Bizlere başı dik bir ülke, özgürlükçü bir ruhu miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, onların kurduğu laik ve demokratik cumhuriyetimizi korumak ve kollamak ülküsüyle, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için dün olduğu gibi bugün de hiç düşünmeden canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz'' şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri Anıtkabir'e giderek,mozoleye karanfiller bıraktı.