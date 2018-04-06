Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü - Geleneksel Türk El Sanatları sergisi açıldı - EDİRNE
- Edirne Valisi Günay Özdemir'in açıklaması - Sergiden görüntülerTürk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümüEDİRNE (AA) - Edirne 'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk El Sanatları sergisi açıldı.İkiz Evler Kültür ve Sanat Merkezindeki serginin açılışını Edirne Valisi Günay Özdemir, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve sergide emeği geçen sanatkarlar gerçekleştirdi.Vali Özdemir, Edirne 'nin derin bir sanat geçmişine sahip olduğunu söyledi.
Polis haftası kapsamında açılan serginin kentin kültür ve sanatını yansıttığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:"Polis Haftası kutlamaları kapsamında birçok etkinlik yapılıyor. Edirne 'nin kültür ve sanat anlamında ciddi bir altyapısı var. Ciddi bir sanat geçmişi olan bir kentiz. Edirne 'deki sanatçılarımız polis haftasının önemine binaen böyle bir sergi açıp güzel bir katkıda bulundular. Hatta bu katkıyı yapanlardan birisi de bizim emekli polislerimizden. Polislerimiz mesleklerinin yanında sanatı da duygusallığı da barındırıyorlar. Bu anlamda çok güzel bir şey yapıyorlar. Bunun yanında sergide Edirne 'nin güzel el sanatları var. Bunlardan Edirne kari'yi Edirne li sanatçılarımız dünyaya ve Türkiye'ye tanıtmak için çaba sarf ediyorlar. Bu konuda Edirne 'nin geçmişten gelen güzelliği yaşatılıyor. Hepsine teşekkür ediyorum."Polis Haftası'nı kutlayan Özdemir, "Şehit olan polislerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır diliyorum. Yaralı polislerimize ve gazilerimize acil şifa diliyorum." dedi. Sergi, Polis Haftası boyunca gezilebilecek.