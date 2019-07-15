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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program

Türk-İş'den 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde anlamlı program

-Atalay' ın Konuşması

Gaziler Şehit Fabrika Şeker Fabrikası Darbe Girişimi 

--Genel ve Detay

( ANKARA )- Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti- Atalay:"Türk-İş 'inde 7 şehidi 20 gazisi var" ANKARA

- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde gazileri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Türk-İş, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okuttu. Etimesgut Şeker Fabrikası Şeker Camii'nde düzenlenen programa Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika temsilcileri ve şeker fabrikası işçileri katıldı.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, camide düzenlenen programın ardından darbecilere karşı mücadele ederken gazi olan Cafer Yılmaz ve ailesini ziyaret etti. Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Ömer Takdemir'in kabrini de ziyaret eden Atalay, ayrıca şehidin ailesi ile bir araya geldi. 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı büyük bir mücadele verildiğine dikkat çeken Atalay, "Türk-İş 1 milyon üyesi ile 4 milyonluk bir aile. Bu asırlık bir proje, iğrenç bir proje. Belirli ülkeler bu işin göbeğinde. Türk-İş'in de 7 şehidi, 20 gazisi var. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu topraklar dualı topraklar. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Allah yöneticilerimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

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