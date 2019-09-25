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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

plajdan görüntü

Yüzme Boğulma Vakası Yabancı Turist Cankurtaran Gesi 

-dalgalar
-yüzenler
-detaylar
-anons yapılması
-recep erdoğan'ın oknuşması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar tatil yapan turistlere engel olamadı. Dalgalara rağmen yerli ve yabancı turistler yüzmeye devam edince plaj işletmesi megafonla anons edip cankurtaranı alarm durumuna geçirdi. Bu sabah Alanya bölgesinde rüzgar sebebiyle denizde aşırı dalgalar oluştu İncekum halk plajında denize giren vatandaşlar ve yabancı turistlerin dalgaya rağmen denizden çıkmadığını giren işletme sahibi Recep Erdoğan ve cankurtaran tarafından uyarıda bulundular. Herhangi bir boğulma vakası yaşanmaması için üzücü bir olay olmaması için megafonla anons ederek uyarılar yapılıp vatandaşların vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.
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