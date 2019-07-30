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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tunceli’de kaza: Bir aile yok oldu

Tunceli’de kaza: Bir aile yok oldu

Tunceli Devlet Hastanesi’nden görüntüler

( TUNCELİ )- Kazada anne, baba ve 1 çocukları hayatını kaybetti TUNCELİ

Hastane Trafik Kazası 


- Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baysal idaresindeki 24 EA 204 plakalı araç, çevre yolu çıkışında Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 24 EA 204 plakalı araçta bulunan anne Hüsniye olay yerinde, baba Hüseyin Tunceli'de, oğulları Eren Baysal ise Elazığ'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazadan yaralı kurtulan 2 kişi ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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