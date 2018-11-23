Tren kazasında yakınlarını kaybedenler kaza görüntülerini değerlendirdi

-kızının da aralarında olduğu 4 yakınını kaybeden Zeliha Bilgin

-kazada eşinin kaybeden Hacer Cesur'un açıklamaları

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında yakınlarını kaybedenler, kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntüleri değerlendirdi. 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında yakınlarını kaybedenler, kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuştu.

Kazada oğlu Arda Sel’i kaybeden anne Mısra Öz, "İlk günden beri ihmal olduğunu bu kazanın bir kaza değil cinayet olduğunu, facia olduğunu söylüyorduk. Bugünkü bu görüntüler de ihmallerin ve sorumlulukların yerine getirilmediğinden kaynaklı olarak bu kazanın yaşandığının en büyük ispatıdır" dedi.

Kaza anına ilişkin görüntüleri izlediğini de aktaran Mısra Öz, "O hislerin karşılığı yok. Ben nasıl olduğunu merak ediyordum. Olduğu günden beri neden tutunamadıklarını nasıl kendilerini koruyamadıklarını merak ediyordum ama bu bir demir yığını, yerinden fırlıyor, devriliyor, sürtünüyor. Bu insanlar bu şekilde ölmeyi hak etmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Çok büyük acı yaşıyoruz" Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşi Derya Kurtuluş, kız kardeşinin bebeği Beren ve ablası Emel Duman’ı kaybeden Zeliha Bilgin ise, "Çok büyük acı yaşıyoruz 4 aydır. Ama hiç kimse çıkıp da bize şunu da biz yaptık. Biz de suçluyuz demediler. Böyle daha nasıl yaşanacak bilmiyorum ama tek istediği bütün suçluların çıkıp suçlarını bize söylemeleri. Bizler artık konuşamıyoruz bile. Acımız çok büyük" dedi.

"Kızımı ben böyle teslim etmedim" diyen acılı anne, "Bizim 4 tane canımızı gömme hakkımız yoktu. Orası devlet demiryollarıydı. Bir otobüs deseydi kızımı belki göndermezdim trafik kazası olur diye ama devlet demiryolu. ’Trene bineceğim anne’ dedi, gitti. Onun rahatlığı ile gönderdim " diye konuştu.

Kazada eşini kaybeden ve olay anında trende olan Hacer Cesur ise, "Ben olayı yaşadım. Fakat olayın kaza olduğuna inanmıyoruz. Bunun bir cinayet olduğuna inanıyorum. Başka da bir şey diyemiyoruz. Suçlular cezasını çeksinler. Suçlu yağmur olamaz. Bunun nedeninin doğal afet olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle de inanmayacağım" dedi.



