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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

- Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

cenaze detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Trafik Kazası Resmi Tören Cenaze Namazı Şehit Polis Askeri Personel 


- Fatih’te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Kartal, bugün Pendik’de son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine katılan çok sayıda kişi, şehit polisi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehit polisin aile yakınları cenazede ayakta durmakta zorlandı. Fatih’te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis memurları Mustafa Kartal ile Uğurcan Aslanpay, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptılar. Motosikleti kullanan polis memuru Uğurcan Aslanpay hafif yaralanırken, ağır yaralanan Mustafa Kartal ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki polis memuru için bugün Pendik’deki 15 Temmuz Şehitler Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede, ikindi namazının öncesinde şehit polis memuru için resmi tören gerçekleştirildi.
Ardından cenaze namazı, ikindi namazına müteakiben kılındı. Düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları, çok sayıda emniyet mensubu ile askeri personel ve birçok vatandaş katıldı.
Cenazede şehit polisin aile yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kartal Soğanlık mezarlığına götürüldü. (Zİ-EY
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