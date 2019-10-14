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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazasına karışan aracın mağazaya girme anları kamerada Video

Trafik kazasına karışan aracın mağazaya girme anları kamerada Video

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( ANKARA )- Ankara’da trafik kazasına karışan araç mağazaya girdi: 1 yaralı ANKARA

- Ankara’da iki aracın çarpıştığı kazada, otomobillerden biri kozmetik mağazasına girdi. Mağazaya giren araçtaki bir kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlker Caddesinde üzerinden Dikmen Caddesi istikametine seyreden Sibel G. yönetimindeki 06 UF 641 plakalı otomobil ile Dikmen Caddesi üzerinde Kızılay istikametine seyreden Ozan D. kontrolündeki 35 JK 173 plakalı araç, İlker Caddesi ile Dikmen Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de farklı yönlere savruldu. Ozan D. yönetimindeki araç karşı şeride geçerek park halindeki bir araca çarparak dururken, Sibel G. kontrolündeki otomobil ise caddede bulunan bir kozmetik mağazasına girdikten sonra durabildi. Kazada, mağazaya giren araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin çalışma başlattı. Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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