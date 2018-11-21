Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - ORDU

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - ORDU

- Ordu 'da trafik kazası - Trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yerinden detaylarORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ünye istikametine seyreden Merve Uzun yönetimindeki 52 LC 995 plakalı kamyonet, Gölevi Mahallesi fakülte mevkisinde yola çıkmak isteyen İslam Civelek idaresindeki 52 AAL 360 plakalı otomobile, ardından İsmail Cantürk'e ait park halindeki 52 LD 340 plakalı otomobil ile elektrik direğine çarptı.Yaralanan sürücü Uzun ile aynı araçta bulunan Yusuf Uzun, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Fakülte Elektrik Direği Trafik Kazası Güvenlik Kamerası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı