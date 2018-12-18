Trafik kazası geçiren köpek için 292 kilometreden geldi

-Dernek Başkanının konuşması



( BALIKESİR )- Sokak Hayvanları Dernek Başkanı, Balıkesir'de kaza geçiren köpek için İstanbul'dan geldi, yaralı hayvanı özel tedavi için götürdü BALIKESİR



- Balıkesir'de trafik kazası geçiren köpek özel bir klinikte tedaviye alındı. Omuriliğinde tespit edilen kırıklar sebebiyle felç kalma riski olan köpeğin durumunu öğrenen Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz, 292 kilometre yol katetti Balıkesir'e geldi. Yılmaz, yaralı köpeği daha gelişmiş bir klinikte tedavi görmesi için İstanbul'a götürdü. Balıkesir Manisa karayolunda bir aracın çarpması sonucunda yaralanan köpeğe yardım eli uzandı. Balıkesir'de görev yapan trafik polisi Kadir Alıcı tarafından bulunan köpek özel bir kliniğe götürüldü. Klinikte tedavisi başlayan köpeğin omuriliğinde kırıklar tespit edildi. Konudan haberdar olan SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul'dan Balıkesir'e gelerek yaralı köpeğe yardım eli uzattı. Köpeği Balıkesir'den alarak İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götüren Yasin Yılmaz, Balıkesir Bölge Trafik Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür etti. Yılmaz, "Dostumuzun omuriliğinde iki ayrı yerde kırık var. Felç kalma riski sürüyor, durumu kritik. Bundan sonra tedavisi İstanbul'da devam edecek" dedi.



