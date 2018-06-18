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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 7 yaralı - YALOVA

Trafik kazası: 7 yaralı - YALOVA

- Kaza yerinden detaylar Yalova 'da trafik kazası: 7 yaralıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Armutlu - Yalova yolunda seyir halinde bulunan Selçuk Sönmez yönetimindeki 41 E 1976 plakalı otomobil, Çınarcık - Termal yolu Ortaburun Köyü Kavşağı'nda Ramazan Bayam'ın kullandığı 34 BCD 400 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada Sönmez'in kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına devrildi.Kazada, sürücüler Sönmez ve Bayam'ın yanı sıra yolcular Hüseyin Arslan, İbrahim Arslan, Fatih Sönmez, Yunus Emre Bayam ve Ozan Hazman yaralandı.Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Yalova ve Çınarcık Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Yağmur Suyu 

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