Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 7 yaralı - SAKARYA

Trafik kazası: 7 yaralı - SAKARYA

- Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin çalışmaları SAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhangazi Caddesi'nde Adapazarı istikametine giden Durukan S. idaresindeki 54 TC 019 plakalı otomobil, aynı yöne giden Oktay T'nin kullandığı 54 H 3930 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşan 54 TC 019 plakalı otomobil, ağacı devirdikten sonra karşı yönden gelen İbrahim K. yönetimindeki 54 TT 157 plakalı otomobile çarptı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Kazada yaralanan otomobillerdeki 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Karya Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı