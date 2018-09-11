Trafik kazası: 6 yaralı - ANTALYA

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yaralıların ambulansa alınması - Olay yeri görüntüleri Antalya 'da trafik kazası: 6 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Yılmaz (26) yönetimindeki 07 HER 44 plakalı otomobil, D400 karayolunda Abidin Büyükakça (66) idaresindeki 07 UU 200 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, araçların sürücüleri ile Ayşe (26), Betül (26), Yağız Ali (1) ve Buğra Deniz Yılmaz (1) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.