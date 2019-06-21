Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - MANİSA

Trafik kazası: 5 yaralı - MANİSA

- Kazazedelerin araçtan çıkarılması - Tıkanan trafikten detay - Yaralananların ambulansa bindirilmesi Manisa 'da trafik kazası: 5 yaralı - Turgutlu ilçesinde, alt geçitte karşı şeride geçen otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Dündar (48) yönetimindeki 06 EY 7880 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesindeki alt geçitte karşı şeride geçerek duvara çarptı. Sürücü Dündar ile aynı otomobildeki Remziye Dündar (87), Hüseyin Dündar (55), Mehmet Dündar (52) ve Ali Dündar (28) yaralandı.AKS ekibinin otomobil kapısını keserek çıkardığı yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Bild 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı