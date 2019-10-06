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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 5 yaralı - ADIYAMAN

Trafik kazası: 5 yaralı - ADIYAMAN

- Kazanın meydana geldiği bölge - Yaralıların ambulansa alınması - Kaza yapan araçlar Adıyaman 'da trafik kazası: 5 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Fatma Bozkurt idaresindeki 34 GFM 93 plakalı otomobil, Hasari Gözaydın'ın kullandığı 02 AAD 331 plakalı otomobille Yeni Mahalle'de çarpıştı.Kazada sürücüler ve otomobillerdeki Yağmur ve Gülten Gözaydın ile Ece Naz Bozkurt yaralandı.Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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