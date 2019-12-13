Trafik kazası: 4 yaralı - ELAZIĞ

- 2 otomobilin çarpışması - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması Elazığ 'da trafik kazası: 4 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAE 276 plakalı otomobil, İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi'nde, 23 AK 787 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan 23 AAE 276 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.Kazada yaralanan otomobillerdeki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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