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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - MARDİN

Trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - MARDİN

- Artuklu ilçesi Akbağ mevkisi - kaza bölgesinde emniyet şeridi çekilmesi - Hafif ticari araçın kamyona çarpması - 112 Acil sağlık ekiplerinden detaylar - Cenazenin ambülansa taşınması - Trafiğin tek şeritte sağlanması - Kaza bölgesnde temizlik yapılması - Çekicinin gelmesi Mardin 'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralıMARDİN (AA) - Mardin 'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi Akbağ mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Adil Ş. yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı.Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki Civan Mert Kahraman, Rahime ve Zeynep Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, Eyüp Kahraman, Leyla ve Safiye Akbaş, yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

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