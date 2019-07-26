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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - KİLİS

Trafik kazası: 2 yaralı - KİLİS

- Kaza yerinden detaylar - Kazaya karışan araçların çekiciye yüklenmesi Kilis 'te trafik kazası: 2 yaralıKİLİS (AA) - Kilis 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kilis Çevre Yolunda seyreden Mustafa Pirinçcioğlu idaresindeki 79 AT 810 plakalı otomobil, Şeyh Mansur Kavşağı'nda Mustafa Çam'ın kullandığı 34 SN 5872 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik Kazası 

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