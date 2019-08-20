Trafik kazası: 2 yaralı - GAZİANTEP

- Kazanın meydana geldiği cadde ve meraklı kalabalık - Yaralıyı taşıyan ambulansa yol açılması ve ambulansın hareket etmesi - Kaza yapan hafif ticari araç ve yanında yerde duran ayakkabı - Flaşörleri açık trafik polisi ve zabıta aracı - Kazaya karışan motosiklet, altında kask ve üzerinde tek ayakkabı - Trafik polislerinin kaza yapan motosiklet üzerinde inceleme yapmaları Gaziantep 'te trafik kazası: 2 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Fatih Caddesinde A.B'nin kullandığı 01 EAK 22 plakalı hafif ticari araç ile Fatih Y'nin (23) kullandığı 19 BH 296 plakalı motosiklet çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfi G'nin (66) üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. ile yaya Lütfi G. yaralandı.Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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