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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 yaralı - AKSARAY

Trafik kazası: 2 yaralı - AKSARAY

- Aksaray 'da trafik kazası - 2 yaralı - Elektrik direğine çarpan araç - İkiye ayrılan aracın parçaları Aksaray 'da trafik kazası: 2 yaralı - Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan ve ikiye ayrılan araçtaki baba ile kızı yaralandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, elektrik direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki baba ile kızı yaralandı.Bayram Şimşek (41) yönetimindeki 68 AS 642 plakalı otomobil, Ihlara beldesinde, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin motor bölümü şarampole, koltukların yer aldığı diğer bölümü ise yol kenarına savruldu.Kazada, sürücü Şimşek ile kızı Emine Şimşek (5) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Elektrik Direği Trafik Kazası Bild 

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