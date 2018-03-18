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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - KIRŞEHİR

Trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - KIRŞEHİR

- Kaza yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri - Araçların olay yerinden kaldırılması Kırşehir 'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Kontrolden çıkan otomobilin yayalara ve 5 araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de kontrolden çıkan otomobilin önce yayalara, ardından yol kenarında duran 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kırşehir - Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi girişinde, Abdullah Çöl idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Dinçer Konak (14) ve Adem Karahan'a (54), ardından yol kenarında duran 5 otomobile çarptı.Konak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Karahan, sürücü Çöl ve araçtaki Ebru Gürler ile aracın çarptığı 40 EF 330 plakalı otomobilin sürücü Emre Tuna ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

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